Die Oldies reißen es raus

Diese Saison in der Fußball-Kreisliga A hatten sich die TiG Brakel und der Warburger SV anders vorgestellt. Beide Mannschaften wurden vielerorts als ärgste Verfolger des TuS Bad Driburg gehandelt. Während die Brakeler immerhin auf Kurs gen Aufstiegsrunde steuern, sind für den WSV die kommenden beiden Partien schon fast Endspiele, wenn er noch unter die Top-Vier kommen will.

Aber wieso hinken beide Mannschaften den hohen Erwartungen hinterher? Das Team aus der Nethestadt hat in der vergangenen Saison bis zum Abbruch groß aufgespielt. Dann kam die erneute Coronapause. Als im Sommer wieder gereist werden durfte, war direkt der halbe Kader mehrere Wochen im langersehnten Türkeiurlaub. Eine strukturierte Vorbereitung? Fehlanzeige. „Der Aufstieg war unser Ziel. Doch schlimmer hätte es uns kaum treffen können“, erzählt Brakels Spielertrainer Cihan Gündogan. Dabei denkt er an seine eigene Verletzung (Meniskus- und Kreuzbandriss), die dienstliche Versetzung von Baturay Aksogan und das wochen- oder monatelange Fehlen von Stammspielern wie Johannes Wagner, Kadir Ucar, Robert Machleidt oder Hicham Madhani aus den unterschiedlichsten Gründen. Und so mussten anstatt der Akteure in den Mittzwanzigern die TiG-Oldies die Kohlen aus dem Feuer holen. „Gürcan Gülderen und Bayram Sener sind Ü40. Arif Göral und Saban Cet sogar Ü50. Vor diesen Männern kann ich gar nicht oft genug den Hut ziehen. Mit welch einer Motivation sie sich jede Woche in den Dienst der Mannschaft stellen, ist absolut bemerkenswert“, zollt der TiG-Trainer seinen Haudegen Respekt.