Die richtigen Entscheidungen treffen

Am Sonntag geht es für die U21 des SC Paderborn 07 sowie für den Delbrücker SC in der Fußball-Oberliga wieder auf heimischem Geläuf um Meisterschaftspunkte. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr.

Delbrücker SC - SpVgg Vreden. Der DSC hat sich nach einer Phase mit fünf Niederlagen in Serie stabilisiert und zuletzt zwei Unentschieden eingefahren. „Ein Sieg würde uns mal wieder gut tun“, sagt Delbrücks Trainer Detlev Dammeier verschmitzt. Die Gäste aus Vreden weisen derzeit eine ähnliche Bilanz wie der DSC auf. Sie erzielten 19 Tore, Delbrück 16. Vreden kassierte 24, Delbrück 23 Gegentore. Das Team aus dem westlichen Münsterland holte damit allerdings schon 15 Punkte, während der DSC erst neun einsammelte. „Vreden hatte eine durchwachsene Startphase mit vielen Gegentoren. Mittlerweile stehen sie defensiv geordneter. Sie sind robuster geworden und haben mehr Erfahrung in der Liga als wir. Den Nachteil merkt man uns manchmal noch an, wenn wir auf dem Platz die falsche Entscheidung treffen. Wir holen aber von Woche zu Woche auf, wissen, dass wir mithalten können und immer für Tore gut sind“, erklärt Dammeier.