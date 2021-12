Die Sache mit der Stabilität

Die Vorrunde sieht noch vier Paarungen für den VoR vor, theoretisch vor Weihnachten einen Doppelspieltag bei Bad Laer (18. Dezember) und gegen TV Hörde (19. Dezember). Wegen der Abstellungen zweier Spielerinnen zur U17-Nationalmannschaft (siehe eigenen Text) hat der Verein aber einen Antrag auf Verlegung gestellt. Davon betroffen ist zusätzlich das Gastspiel am 8. Januar 2022 bei FCJ Köln II, sodass die Paderbornerinnen erst am 15. Januar gegen Leverkusen II wieder um Punkte spielen. „Die Mädchen schreiben ihre eigene Geschichte, und die Zeit spielt dabei für uns“, betont Cheftrainer Ali Hobst. Dies sei nicht nur an den Ergebnissen ablesbar. „Das Wie ist entscheidend. Es findet sichtbar eine Entwicklung statt, von Woche zu Woche. Wir sind unter Bedrängnis nicht mehr so ungeduldig, werden nicht mehr so schnell nervös. Die Lern- und Leistungskurve geht nach oben.“ Spätestens nach den jüngsten Erfolgserlebnissen würden die Mädchen „an sich glauben. Wir sind inzwischen in der Lage, auch in Bedrängnis zurückzukommen und 26:24 zu gewinnen, statt 23:25 zu verlieren.“

