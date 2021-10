Die sympathischen „Dicken“

Salzkotten

Mit einem Paukenschlag eröffnet der RV St. Georg Salzkotten in diesem Jahr die Hallensaison der Reiter im Kreis Paderborn. Nachdem das Pferdefestival im vergangenen Jahr auf Grund der ungewissen Corona-Lage nur in einer deutlich kleineren Ausführung stattgefunden hat, steht der Verein diesmal mit besonders viel Motivation in den Startlöchern, um das beliebte Sport-Event mit zahlreichen Höhepunkten durchzuführen.

Julia Pongratz