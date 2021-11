„Die Tabelle lügt nicht“

Kreis Höxter

Das Kellerduell der Frauenfußball-Westfalenliga steigt an diesem Sonntag in Bökendorf. Der SVB als Tabellenzwölfter empfängt den Dreizehnten FC Donop-Voßheide zum OWL-Derby. Auch in der Landesliga ist bereits Abstiegskampf angesagt. Phönix Höxter spielt zu Hause gegen den Vorletzten Herforder SV II und der SV Ottbergen/Bruchhausen ist beim starken Dritten TuS Wadersloh zu Gast. In der Bezirksliga kommt es zum Topspiel zwischen dem SV Kollerbeck und dem TuS Asemissen.

Von Lena Brinkmann