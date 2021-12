„Die Tendenz bereitet mir Sorge“

Kreis Höxter

Viel zu tun gab es in der Hinrunde der aktuellen Fußball-Saison für das Kreissportgericht Höxter. „Wir haben jetzt schon so viele Fälle wie sonst in einer ganzen Saison“, sagt Vorsitzender Gerd Thöne im Interview mit dieser Zeitung. Der 69-Jährige, der seit 27 Jahren der Kammer angehört, seit 2019 Vorsitzender ist und im kommenden April während des Kreistages wegen seiner Parkinson-Erkrankung aus dem Gremium ausscheiden wird, beobachtet die Entwicklung auf den heimischen Sportplätzen mit Sorge.

Von Sylvia Rasche