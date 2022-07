Lüchtringen

Er ist der Top-Torjäger der Höxteraner B-Junioren: In 17 Spielen hat Lukas Worms für den SVH 18 Bezirksliga-Tore geschossen. Dass er auf den letzten Metern vor dem möglichen Gewinn der Torjägerkanone der B-Junioren-Bezirksliga Staffel drei ausgebremst wurde, lag am Corona-Virus. Vier Spiele verpasste Worms daher, so dass ihn in der Torjägerrangliste noch ein Spieler des SV Heide Paderborn überholte.

Von Felix Senftleben