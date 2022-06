Diemeltal/Bevertal holt Kreisstandarte

„Die kombinierte Prüfung aus Dressur und Springen wurde an zwei Tagen in Mannschaften geritten. Mit ihren guten Platzierungen in der Dressur haben unsere Starter entscheidende Punkte gesammelt“, berichtet die zweite Geschäftsführerin des RV Diemeltal, Anna Engemann.

Bei der Siegerehrung überreichte Axel Konersmann, Geschäftsführer des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg, die Standarte an Johann Denecke, den Vorsitzenden des RV Bevertal. Mit ihm komplettierte Stefanie Nübel als Starterin des RV Bevertal das Germeter Team mit Annemarie Beine, Dr. Elmar Rieland, Tabea Schmidthals, Antonia Scholand, Sophie von Twickel und Verena Jäkel.

Bei 34 Punkten hatte die Siegermannschaft sechs Zähler Vorsprung auf den zweitplatztierten RFV Steinheim, für den Annika Brandt, Friederike Ellermeier, Gina Gönnewicht, Ida Hornemann, Lena Thiet und Jana Tölle starteten. Dritter wurde das Team RSG Ahlhausen/RV Dringenberg mit den Reiterinnen Emma Benken, Manuela Koch, Tyra-Anastasia Kukuk, Lara Kunz und Mara Luise Müller. Sie verbuchten 27 Punkte.

Auf dem Springplatz, auf dem Dressurplatz und in der Reithalle kämpften die Reiterinnen und Reiter bei großer Hitze um die Ehrenpreise. Am Morgen des zweiten Tages blieb der Sieg im E-Springen gleich beim gastgebenden Reitverein. Selina Vondracek, die (wie berichtet) bereits am Fronleichnamstag das E-Springen für sich entschieden hatte, war erneut erfolgreich. Auch in einer Abteilung des Reiterwettbewerbs ohne Galopp ging der Sieg an die Gastgeber. Jolina Baumann lag mit der Wertnote 7.5 vorn.

Engemann und Fuest top

Mit Marie Engemann auf „Just for Fun“ und Marlene Fuest auf „Scampi“ gewannen zudem in beiden Abteilungen des Geschicklichkeitswettbewerbes Reiterinnen des RV St. Georg. Jeweils Zweite wurden die Diemeltalerinnen Mia von Skopnik auf „Dawson’s Creek“ und Greta Faupel auf „Scampi“. Dr. Elmar Rieland sicherte sich am Nachmittag bei 34 Grad mit seinem Hengst „Eckhardt“ den zweiten Platz in der L-Dressur. Den Höhepunkt des Tages bildete am späten Nachmittag die M*-Springprüfung. Hier ging der Sieg an Hubertus Spieker vom RV Nethegau Brakel mit „Alaska“ in 67,55 Sekunden. Dicht gefolgt von Annemarie Beine auf „Paul Panzer“ in 68,78 Sekunden. Auf dem sechsten Platz sicherte sich die Germeterin Katharina Leifert mit ihrer Stute „Chicky Micky“ noch eine Schleife.

Resultate

Reiterwettbewerb ohne Galopp 1. Abteilung: 1. Greta Vachmin auf Cookie (RFV Wrexen), 7,5, 2. Elina Stein auf Incy Lohn (RFV Bevertal) 7,3, 3. Marlene Schafmeister auf Cloigen Flashback (RFV Bevertal) 7,0 und Mia von Skopnik auf Dawson’s Creek (RV Diemeltal) 7,0

2. Abt. 1. Jolina Baumann auf Golden Girl 7,5, 2. Marie Engemann auf Just for Fun (beide RV Diemeltal) 7,2, 3. Pauline Otto auf Funny 6,8 und Jannis Kleine auf Paula (beide RV Haarbrück) 6,8.

Reiterwettbewerb mit Galopp 1. Abt.: 1. Julie Jäkel auf Jumper (RV Wrexen) 7,5, 2. Emma Schafmeister auf Cloigen Flashback (RFV Bevertal) 7,4, 3. Carolin Kleinebeck auf Quinn (RV Diemeltal) 7,3.

2. Abteilung: 1. Malia Koru auf Dolina (RFV Bad Lippspringe) 7,7, 2. Greta Vachmin auf Jule (RV Wrexen) 7,5, 3. Jolina Baumann auf Golden Girl (RV Diemeltal) 7,4.

Stilspringen Kl. A*: 1. Emma Antonia Dornieden auf Liberty Lady (RV Nethegau Brakel) 8,0, 2. Mailin Marx auf Dolittle (RV Gut Waitzkodt) 7,8, 3. Selina Vondracek auf Calypso (RV Diemeltal) 7,7.

Dressurreter-Wettbewerb: 1. Malia Koru auf Dolina (RFV Bad Lippspringe) 7,4. 2. Greta Varchmin auf Jule (RV Wrexen) 7,3 und Julie Jäkel auf Jumper (RV Wrexen) 7,3.

Punktespringprüfung Kl. A**: 1. Carina Thiel auf Roxette (MTSV Helmarshausen) 54.00/51,56, 2. Stefanie Nübel auf Quamby (RFV Bevertal) 54.00/59,51, 3. Martin Thiele auf Conn Chyta (RV Diemeltal) 54.00/59,99.

Dressurpr. Kl. A*: 1. Lisa Ostermann auf Whizzard (SC BW Ostenland) 7,6, 2. Annemarie Beine auf Dana (RV Diemeltal) 7,5, 3. Carlotta Ewald auf Lille Bo (Reit- und Voltigierv. St. Martin) 7,4.

Dressurprüfung Kl. A**: 1. Carlotta Ewald auf Tarauchen (Reit- und Voltigierv. St. Martin) 7,7, 2. Klara Dirkes auf Staccato (RV Warburger Land) 7,5, 3. Sofie Wecker auf Königin (RV Brakel) 7,4.

Dressurprüfung Klasse L*: 1. Klara Dirkes auf Staccato (RV Warburger Land) 7,6, 2. Dr. Elmar Rieland auf Eckhardt (RV Diemeltal) 7,4, 3. Valerie Bröker auf Charming Hero (RFV Eschenbruch) 7,3.

Springprüfung Klasse L: 1. Jacqueline Steinwald auf Kiss me Kate (RFV Hubertus Eschenbruch) 49,35, 2. Hubertus Spieker auf Conneticat (RV Brakel) 50,83, 3. Christoph Rosenow auf Chocolate (LRFV Arolsen) 55,33.

Springpr. Kl. M*: 1. Hubertus Spieker auf Alaska (RV Brakel) 67,55, 2. Annemarie Beine auf Paul Panzer (RV Diemeltal) 68,78, 3. Gerd Lübbert zur Lage auf Cracker Jack (Hiddenhausen) 70,83.