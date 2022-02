„Diese Liga ist eine harte Nuss“

Bergheim

Stark angefangen, stark nachgelassen – so lässt sich die Hinrunde des Tischtennis-Herren-Landesligisten SV 30 Bergheim beschreiben. Nach Sieg und Unentschieden zum Saisonstart kamen in den folgenden acht Partien nur noch zwei Punkte dazu. Im Halbzeit-Interview spricht Kapitän Jakob Nöltker über die Gründe der Misere und darüber, was sich der Rückrunde ändern muss, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Von Jens Göke