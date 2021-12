Diese Niederlage macht Mut

Die Badestädter stellen in dieser Spielzeit das ranghöchste heimische Badminton-Team. Zum Rückrunden-Auftakt gab es jetzt eine knappe 3:5-Niederlage gegen den SC Ostenland.

„Das Spiel war bis zuletzt spannend und mit ein bisschen mehr Glück hätten wir einen Punkt geholt“, fasst Teamchef Jan Wiechers zusammen. Gegen einen Gegner, der in der Rückrunde noch mal oben angreifen möchte und um den Aufstieg mitspielt, haben sich die Driburger damit trotz der ärgerlichen Niederlage gut aus der Affäre gezogen. „Das Spiel gibt uns in jedem Fall Zuversicht für die nächsten wichtigen Aufgaben“, betont Wiechers.

Gegen Ostenland lief der TuS die gesamte Partie über den beiden verlorenen Punkten aus den Herren-Doppeln nach. Beide gingen äußerst knapp an Ostenland. Magnus und Jan Wiechers mussten sich in zwei Sätzen jeweils in der Verlängerung geschlagen geben. Kai Bönnighausen und Niclas Kersting unterlagen 19:21 im Entscheidungssatz. „Es waren zwei Spiele auf Augenhöhe. Da hätten wir einen Punkt verdient gehabt“, trauerten die Driburger den beiden knappen Niederlagen nach.

Das Damendoppel holten Sarah Döring und Anika Pfennings souverän in zwei Sätzen. Und auch im Einzel legte Pfennings nach. „Sie spielt diese Saison sehr konstant auf sehr hohem Niveau und ist jetzt schon eine sehr wichtige Spielerin in unserer Mannschaft“, lobt Wiechers das Nachwuchs-Ass, das schon in der zweiten Saison in der ersten Mannschaft aktiv ist, aber eigentlich noch in der Jugend aufschlagen dürfte.

Den dritten Punkt sicherte Jan Wiechers im Einzel. Kai Bönnighausen und Niclas Kersting mussten sich sich jeweils ebenso knapp geschlagnen geben wie Magnus Wiechers/Sarah Döring im abschließenden Mixed. „Daran sieht man, wie knapp es in allen Partien war“, bringt es Mannschaftsführer Jan Wiechers aus den Punkt.

Die Driburger stehen mit drei gewonnen Punkten aus dem Sieg gegen Blomberg und dem Remis gegen Bielefeld auf Platz sechs. Das wäre am Saisonende der Klassenerhalt. Auf dem Feld haben sie sich genau genommen noch einen vierten Zähler erspielt. Doch das Remis gegen Spitzenreiter Club 85 Paderborn wurde nachträglich wegen eines Aufstellungsfehlers in eine Niederlage umgewandelt.

An diesem Samstag steht für den TuS die nächste Aufgabe bei einem Spitzenteam auf dem Programm. Die Reise geht zum Tabellenzweiten nach Sennestadt. Im Hinspiel gab es in eigener Halle eine 2:6-Niederlage. Das nächste Heimspiel steigt am 22. Januar gegen den Club 85.