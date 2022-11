Fußball: A-Junioren der Spvg Brakel holen den Kreispokal

„Dieser Sieg tut echt gut“, atmete Spvg-Trainer Torben Stratenschulte auf. Nach zuletzt acht Niederlagen im Ligaalltag durfte sein Team endlich wieder jubeln. Bereits nach elf Minuten war es Noah Mehary Semere, der das Landesligakellerkind in Führung brachte. Ausgerechnet Semere, der erst im vergangenen Sommer aus der Kreisstadt an die Nethe gewechselt war. „Nachdem Brakel die Anfangsphase gehörte, kamen wir nach 20 Minuten besser ins Spiel. Zwingende Chancen konnten wir uns aber nicht erspielen“, skizzierte SVH-Übungsleiter Frederic Gierse. Mit dem Pausenpfiff stellte Semere auf 0:2.

„Wir sind gut aus der Pause herausgekommen. Das 3:0 war dann die Entscheidung. Anschließend haben wir alles missen lassen und hatten keinen Zugriff mehr auf das Spiel“, blickte Gierse auf den dritten Treffer der Gäste durch Max Wömpner in der 58. Minute. Sechs Minuten später sorgte Oguzhan Demirtas mit dem vierten Tor für die endgültige Entscheidung (64.).

Die Brakeler nahmen somit erfolgreich Revanche für die Finalniederlage 2016, als der SVH mit 2:1 triumphierte. „Es ist schade und enttäuschend. Wir machen drei Mal den selben individuellen Fehler und kassieren dadurch drei Gegentore. Letztlich ist die Niederlage, auch in der Höhe, verdient“, bilanzierte Gierse und bedankte sich bei den zahlreichen Zuschauern für die Unterstützung.

Max Wömpner erzielt das 3:0 für die Brakeler und sorgt damit für die Vorentscheidung im Pokalfinale. Foto: Mark Elberg

„Das frühe 1:0 hat uns in die Karten gespielt, auch das 2:0 fiel zu einem wichtigen Zeitpunkt. Im zweiten Durchgang haben wir es solide heruntergespielt und zudem noch Chancen liegen lassen. Wir erhoffen uns durch den Erfolg einen Schub für die restlichen Spiele des Jahres“, hofft Stratenschulte, dass sein Team, das aktuell Vorletzter in der Landesliga ist, durch den Kreispokalsieg Selbstvertrauen für die zwei restlichen, wichtigen Ligaspiele bis zur Winterpause sammeln konnte. Die Spielvereinigung trifft am kommenden Wochenende auf den Tabellenzweiten Westfalia Soest, ehe es in der Woche darauf gegen die Spvg Beckum geht. Beckum steht derzeit auf dem letzten Nichtabstiegsplatz und könnte den Vorsprung auf Brakel bereits erheblich vergrößern.

Am Sonntag, 11. Dezember, steht bereits die erste Runde des Westfalenpokals auf der Agenda. Im Brakeler Thermo-Glas Stadion gastiert dann ab 11 Uhr Ligakonkurrent SC Wiedenbrück, Pokalsieger des Kreises Gütersloh. Für den SV Höxter war es das letzte Spiel in diesem Jahr. Nach der Winterpause geht es für die Rot-Weißen in der Meisterrunde um den Kreismeistertitel und die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga.

SV Höxter: Held - Fellmann, M. Kirchhoff, Specht, Schäfers, Schreiner, Winkels, Weisbender, Speith, Dahlheimer, Hüttig (52. Schwarz, 71. Beine, 81. Memis)

Spvg Brakel: Thalmaier (46. Mann), Schmidts, Ileri, Rab, Dwelck, Reinold, Wömpner, Demirtas, Versen, Fritze, Semere (54. Herwing, 63. Cimen, 75. Michels)