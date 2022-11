DJK-Coach Busacca fordert Vollgas

DJK Mastbruch - TuS Lohe (So., 14.30 Uhr). Vor der Pause hatte Lohe viermal in Folge gewonnen, die DJK aus drei Spielen nur einen Punkt geholt. Aus Mastbrucher Sicht dürfen beide Serien gerne reißen, was Heimsieg bedeuten würde. DJK-Coach Roberto Busacca baut aber vor dem Duell zweier Aufsteiger keinen Druck auf: „Es gibt nur zwei Dinge. Entweder gewinnen wir oder wir lernen etwas. Die Jungs müssen sich als Neuling in der Liga auch nicht rechtfertigen, sondern sollten mehr an sich denken. Zunächst einmal sollen sie mit ihrer Leistung selbst zufrieden sein.“ Das konnten sie vor allem beim 1:5 vor zwei Wochen in Bad Oeynhausen nicht sein, was aber auch den vier Monaten Fußball am Stück geschuldet war. Der Kader ist komplett, auch Louis Schulte ist nach überstandener Knieverletzung zurück. Lohe hat mit Adrian Mavretic und Dennis Flaake zwei Top-Landesligaspieler und entwickelt sich langsam auch zu einem Topteam. „Aber die Favoriten liegen uns ja. Da geben wir 90 Minuten Vollgas“, ist Busacca zuversichtlich.

