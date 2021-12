DJK Mastbruch mit Sechs-Punkte-Polster in die Winterpause

Fußball-Bezirksliga: Tabellenführer schlägt Sennelager mit 3:0 – Ostenland holt in Bad Lippspringe den ersten Punkt

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga 13 hat der SC Ostenland am letzten Hinrundenspieltag beim 1:1-Unentschieden in Bad Lippspringe seinen ersten Saisonpunkt geholt.

Von Jochem Schulze