DJK und HSV jubeln im Doppelpack

Auch die DJK Mastbruch jubelte im Doppelpack. Die Landesligamannschaft von Coach Roberto Busacca sicherte sich mit dem 3:2-Erfolg über den SV Heide im kleinen Finale Bronze. Das Team des Ausrichters hatte bereits mit 2:0 geführt, ehe Sven Kröger Mastbruch heranbrachte. Sergio Pinto glich aus, erzielte mit dem Schlusspfiff das Siegtor und wurde so zum Torschützenkönig des Silvester-Cups 2022. Insgesamt erzielte der 28-Jährige elf Treffer und zog so noch an Lennard Rolf vorbei. Der Delbrücker war auf zehn Tore gekommen. Drei davon erzielte der 23-Jährige im Viertelfinale gegen Mastbruch, das der DSC jedoch im Neunmeter-Schießen gegen Mastbruch letztlich mit 5:6 verlor. So konnte Rolf sein Torkonto danach nicht weiter aufstocken.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert