DLRG Bad Wünnenberg ist eine Macht

Am ersten Tag der Deutschen Meisterschaft fanden die Wettkämpfe der Einzelsportler statt. Alle sieben Wettkämpfer zeigten durchweg starke Leistungen und konnten von ihrem Trainingsfleiß über die letzten Monate sowie von ihrer Durchhaltestärke über die Corona-Pause profitieren. Bei den jüngsten Damen der AK 12 belegte Franziska Langer Platz 22 mit über 2000 Punkten. Besonders konnte Langer auf der Disziplin 50 Meter Flossenschwimmen überzeugen und knackte mit 29,33 Sekunden eine neue Bestmarke.

Ebenfalls starke Leistungen zeigte Annika Magiera, welche mit mehr als 2200 Punkten den Platz 20 in der Altersklasse 13/14 erkämpfte. In der Altersklasse 15/16 belegten Linus Rosenkranz Platz 23 und Mika Thorwesten Platz 22 bei den Herren. Mit mehr als 2600 Punkten platzierte sich Julian Gebbe auf dem sechsten Platz dieser Altersklasse. Besonders auf den Strecken 100 Meter Retten mit Flossen und Gurtretter (in 1:02,95 Minuten) sowie 200 m Superlifesaver (in 2:37,60 Minuten) setzte der Athlet große Ausrufezeichen.

Bei den AK 17/18 Damen erkämpfte sich Julia Schäfer Platz 13 mit einen besonders guten Superlifesaver (2:54,89 min). Johanna Schulte konnte sich auf Platz 19 in der offenen Altersklasse durchsetzen.

Am zweiten Tag maßen sich die Teams in ihren Disziplinen. Das Jugendteam der AK 13/14 männlich erschwamm Platz 14 mit mehr als 2700 Punkten. Das Team bildeten Charlotte Langer, Silas Hegers, Finian Fuhr, Nele Kramps und Nick Bogel.

Auf Platz zehn der AK 15/16 weiblich platzierten sich Emily Klute, Tina Blume, Theresa Weber, Frederike Knippschild und Annika Magiera. Insgesamt erkämpfte sich die Besetzung mehr als 3100 Punkte und kam damit unter die ersten Zehn. Bei den gleichaltrigen Herren überzeugte das Team um Paul Haider, Linus Rosenkranz, Mika Thorwesten, Marius Hegers und Julian Gebbe. Mit besonders starken Leistungen in der Gurtretterstaffel und Rettungsstaffel summierten sich die Punkte. Am Ende langte es für Platz vier; das Podium wurde nur haarscharf verfehlt. Die Mannschaft 17/18 männlich belegte mit Julia Schäfer, Haakon Müller, Florian Magiera und Noel Langer Platz 13. Am Abend bestritten die Teams der offenen Altersklassen ihre Wettkämpfe. Das Bad Wünnenberger Team um Julian Wecker, Luca Müller, Henrick Reiss sowie Simon und David Laufkötter belegte Platz fünf.

Die Anzahl an DM-Teilnehmer und Top Ten-Platzierungen weisen auf eine erfolgreiche Arbeit im Leistungs- und Nachwuchsbereich der DLRG hin. So findet sich die Ortsgruppe auf Platz zwei der besten Rettungssportvereine in Westfalen und Platz 13 in der Bundesrepublik wieder.