Doktor der Physik in der Abwehr

„Für mich ist das eigentlich keine große Sache, sondern Teil meiner universitären Ausbildung“, hält der 27-Jährige den Ball außerhalb des Feldes gerne flach. Dabei hat Henksmeier durchaus Grund, stolz zu sein. Seine Forschungen und Experimente, die er im Department Physik der Universität Paderborn im Fachbereich Optoelektronische Materialien und Bauelemente bei Prof. Dr. Dirk Reuter durchführt, könnten in der Zukunft wichtig werden. „Einfach gesagt geht es darum, die Anzahl der Kristalldefekte in einer Halbleiterstruktur zu reduzieren und damit die Leistungsfähigkeit der Struktur zu erhöhen“, doziert Henksmeier. „Chips, Dioden oder LEDs werden auf Trägermaterialien hergestellt. Diese Trägermaterialien haben oftmals ganz andere Materialeigenschaften als die Schichtstrukturen, die darauf aufgebracht werden. Das führt zu einer Verspannung der Schicht die meistens plastisch durch das Einführen von Kristalldefekten in die Schicht abgebaut wird und bremst die Leitungsfähigkeit aus.“ Ziel seiner Arbeit war es, „eine Möglichkeit zu entwickeln, die Schicht vom Substrat so zu trennen, dass die Verspannung in der Schicht abgebaut werden kann, ohne Defekte auszubilden aber die Schicht dennoch die Struktur des Trägermaterials übernimmt.“ Angewendet werden könnte die Methode in ferner Zukunft beispielsweise bei der Herstellung von modernen Halbleiterbauelementen „Bis es so weit ist, gehen noch viele Jahre ins Land. Ich habe Grundlagenforschung betrieben, viel experimentiert und analysiert. Das ist noch lange nicht industriereif. Mit meiner Doktorarbeit habe ich gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist. Wir sind dabei, die Ergebnisse in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Darauf können weitere Forschungen aufbauen“, sagt Henksmeier.

