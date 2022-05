Dolphins ab sofort ohne Uecker

Die Kündigung wird wohl erst am Monatsende wirksam, doch der Amerikaner ist schon ab sofort vom Training freigestellt. Als Erklärung für diese Maßnahme führt Headcoach Jason Irmscher an, der 27-Jährige habe „nicht ins komplexe Spielsystem gepasst“. Bei der Testspielniederlage gegen die Cologne Crocodiles etwa sei kein großer Unterschied zwischen ihm und den jungen Deutschen Finn Traphan und Louis Waldmann sichtbar gewesen. Charakterlich sei Uecker „ein richtig feiner Mensch, ein top Typ. Er hat das verstanden und sehr gut aufgenommen“, so Irmscher.

