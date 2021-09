Dolphins im Meister-Rausch

Paderborn

Die Paderborn Dolphins haben ihr Meisterstück gebaut! Sieben Jahre nach dem letzten Staffelsieg in der Football-Regionalliga West mutierte der OWL-Klassiker gegen die Bielefeld Bulldogs bei Kaiserwetter zu einem Feiertag. Der auch in dieser Höhe verdiente 26:6 (7:0, 3:0, 9:0, 7:6)-Triumph sah am Ende emotionale Jubelszenen; da wurden harte Männer ganz weich. Headcoach Jason Irmscher erhielt hinterrücks erst eine Dusche und wurde dann zum Feiern eine Schulter-Etage höher verfrachtet. Mehr als 1100 Zuschauer im Hermann-Löns-Stadion applaudierten dem ungefährdeten Reviersieger.

Von Jörg Manthey