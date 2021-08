Dolphins lernen dazu

Football-Regionalliga: Paderborns Headcoach Jason Irmscher äußert nach 16:16 in Düsseldorf Selbstkritik

Paderborn

Die ersten beiden Schlachten sind geschlagen, und das Zwischenzeugnis fällt überwiegend zufriedenstellend aus. Die Paderborn Dolphins bleiben in der Football-Regionalliga West ungeschlagen und haben am Samstag mit Willenskraft einen drohenden Rückschlag abwenden können (wir berichteten). Mit einer Portion mehr Courage wäre in Düsseldorf sogar mehr machbar gewesen als ein 16:16.

Von Jörg Manthey