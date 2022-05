Dominante erste Halbzeit

Die Paderborn Dolphins bleiben in der German Football League 2 Nord ungeschlagen. Der Saison-Heimauftakt gegen die Solingen Paladins endete vor etwa 750 Zuschauern mit einem 28:13 (14:0, 14:10, 0:3, 0:0)-Sieg. Zusammen mit den punktgleichen Lübeck Cougars steht der Aufsteiger damit nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze.

Dreifache Freude im Regen: Die Paderborner Receiver Benedikt Waag (links) und Felix Blissenbach (rechts) freuen sich hier mit Darrell Lynn Tate II über seinen zweiten Touchdown in Halbzeit eins. Am Ende siegte der Aufsteiger mit 28:13.

Headcoach Jason Irmscher zeigte sich zwar mit dem Sieg zufrieden, nicht aber mit der Offensivleistung in der zweiten Halbzeit. „Da haben wir stark nachgelassen.“ Denn nach dem Wechsel konnte die Abteilung Attacke keine Akzente mehr setzen, Fehler summierten sich. Punkte: Fehlanzeige. Zudem fiel in Durchgang zwei ein wichtiges Offensivduo aus. Im dritten Viertel erwischte es Chris Elliott. Der Runningback schied mit einer Rippenprellung aus. Wenige Minuten vor Schluss war für Quarterbach Finn Traphan mit einer Gehirnerschütterung Schluss, als er unter einem Knäuel Solinger Spieler begraben wurde. Unabhängig davon ist bereits ein neuer Quarterback im Anflug: Am Dienstag wird der Spanier Carlos Martin Nieto in Paderborn erwartet.