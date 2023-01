Weltklasse im Ahorn-Sportpark

Der Rekordmeister Paderborner Squash Club (PSC) lädt zum Doppelheimspieltag: Am Freitag, 27. Januar, steigt um 19 Uhr das Spiel gegen den Tabellenfünften Sportwerk Hamburg und am Samstag, 28. Januar, ist um 13 Uhr der Viertplatzierte Bremer SC zu Gast beim Primus im Ahorn-Sportpark.

Der Teammanager der vor zwei Wochen frisch gekürten Mannschaft des Jahres, Friedrich van Rossum, schickt erstmals die beiden Schweizer Spitzenspieler Nicolas Müller (WRL 13) und Dimitri Steinmann (WRL 28) gemeinsam mit Lucas Wirths und Lennart Osthoff ins Rennen. „Für den Europapokal im September in Paderborn wollen wir uns alle Möglichkeiten offen halten und damit auch Dimitri und Nicolas bereits frühzeitig mit zwei Einsätzen qualifizieren“, erklärt van Rossum.

Auch die Hamburger warten mit Weltklasse in ihrem Team auf: Der 21-jährige Ägypter Yahya Elnawasany wurde vor Saisonbeginn noch auf Rang 80 der Weltrangliste (WRL) geführt, jetzt ist er bereits auf Platz 41 aufgestiegen. Henrik Mustonen aus Finnland, Max Plettenberg und Lennard Hinrichs komplettieren die Mannschaft aus der Hansestadt.

Müller feiert Saisonpremiere

„Ich freue mich sehr auf die beiden Heimspiele und besonders, endlich das erste Mal in dieser Saison für den PSC zu spielen. Paderborn und der Ahorn-Sportpark sind inzwischen schon seit über sieben Jahren mein zweites Zuhause“, sagt der amtierende Europameister aus der Schweiz. Müller hat zudem noch eine Rechnung mit der Nummer 1 von Hamburg Elnawasany offen: Bei den Hong Kong-Open begegneten sich die beiden PSA-Profis vor knapp zwei Monaten und der 33-Jährige zog gegen den Ägypter in vier Sätzen den Kürzeren. „Ich freue mich auf die Revanche hier in Paderborn“, so Müller.

Am nächsten Tag bekommt es Müller an Position 1 mit dem Belgier Joeri Hapers (WRL 123) zu tun. Dimitri Steinmann trifft auf Blessing Muhwati aus Zimbabwe (WRL 238), Lucas Wirths auf Felix Göbel und Lennart Osthoff spielt gegen Simon Wolter, der beim Sportlerball noch mit dem PSC als Partner von Saskia Beinhard feierte, die als Paderborns Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden war.

Für Kurzentschlossene sind noch Tickets (9 Euro, ermäßigt 5 Euro) im Ahorn-Squash an der Kasse erhältlich oder auch unter [email protected] zu reservieren.