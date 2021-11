Doppelte Freude

Der Paderborner Squash Club und Platz zwei – das passt nicht wirklich zusammen und wenn der deutsche Dauer-Meister dann tatsächlich doch mal nicht Erster ist, ist es um diesen Ausnahmezustand meist blitzschnell wieder geschehen. So wie zu Beginn der neuen Saison in der Herren-Bundesliga Nord.

Am Samstag gewann der PSC seine Auftaktpartie gegen Airport Squash in Berlin-Tegel zwar standesgemäß mit 4:0 und ohne Satzverlust, gönnte dem Gegner allerdings ein paar mehr Punkte (140:84) als der SC Turnhalle Niederrhein bei seinem zeitgleichen 4:0 gegen den SC Hasbergen (133:67). Als erster Tabellenführer der frischen Serie in Paderborn angereist, waren die Krefelder die Spitzenposition aber schon am Sonntag wieder los. Der Topfavorit ließ auf das erste direkt das zweite 4:0 folgen und ist jetzt mit einem Hauch von Verspätung schon wieder da, wo er meist zu finden ist – auf Rang eins. „Mit den Siegen gegen Berlin und Krefeld war das ein Start nach Maß für uns“, sagte Geschäftsführerin Anna Wedegärtner.