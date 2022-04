Doppelter Klassenerhalt ist perfekt

Der SC Paderborn 07 wird auch in der kommenden Saison sowohl mit der U19 als auch der U17 in der Bundesliga vertreten sein. Nach der U17 machte auch die U19 den Ligaverbleib für ein weiteres Jahr klar.

SC Paderborn 07 U19 - Alemannia Aachen 3:1 (1:0). Der Jubel am Samstagnachmittag kannte auf dem Gelände des Trainingsleistungszentrums an der Lise-Meitner-Straße keine Grenzen. Durch den eigenen Sieg und die 1:2-Niederlage des Wuppertaler SV bei RW Essen steht der Klassenerhalt des SCP einen Spieltag vor Ende der Saison fest.

Paderborns Trainer Bernd Wiesner veränderte seine erste Elf gegenüber dem Sieg vor zwei Wochen bei Fortuna Düsseldorf nicht und die erwischte auf trotz aller Bemühungen schwer zu bespielendem Geläuf und bei ekligem Wind gegen den noch punktlosen Gegner einen Traumstart. In der sechsten Minute bereits traf Mateo Biondic zur frühen Führung. Noah Heim war schon in der ersten Minute am Gästekeeper gescheitert und hatte in dritten Minute den Pfosten getroffen, so dass Wiesner meinte: „Wir hätten schon am Anfang viel höher vorne liegen können und müssen.“

Dass es doch zu einem hochverdienten Sieg reichte, lag vor allem an Biondic, der zum Spieler des Tages avancierte und auch die beiden anderen Tore für die Gastgeber nach 61 und 79 Minuten erzielte. „Mateo hat ein herausragendes Spiel gemacht“, sagte Wiesner, lobte explizit aber auch seinen Kapitän: „Paul Brauckmann hat der Mannschaft über die ganze Saison ein Gesicht gegeben.“ Zwischendurch hatten die Gäste in Person von Nazif Tchadjei auf 1:2 verkürzt, richtig eng wurde es aber nicht für die Gastgeber. „Die Jungs waren in der Pause schon unzufrieden, aber insgesamt bin ich sehr einverstanden und stolz“, sagte Wiesner. NLZ-Leiter Christoph Müller sagte: „Die Ligenzugehörigkeit hat nicht die absolute Priorität, ist aber ein Baustein der Ausbildung. Daher freuen wir uns sehr, dass die U17 und U19 weiter in der Bundesliga spielen.“ Zum Saisonabschluss ist Paderborn am kommenden Wochenende zu Gast beim Tabellendritten Bayer Leverkusen.

SCP: Willeke – Pollio, Flörke, Brauckmann, Krumme – Stamm, Horey (86. Kojic) – Kos, Heim (60. Plavcic), Dag (60. Ermolaev), Biondic (90. Sayin)

U17-Bundesliga

SC Paderborn 07 - Alemannia Aachen 4:0 (2:0). Das war völlig verdient. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und sind gut nachgegangen. Power und Intensität waren da, Aachen hatte in jeder Halbzeit nur einen Torschuss und war am Ende mit dem Ergebnis gut bedient. Das war eine reife und gute Leistung, die Jungs haben sich für die starke Saison noch einmal belohnt“, zeigte sich Trainer Oliver Döking sehr zufrieden. Jeyhun Hajiyev (22.) und Erik Kerner (26.) trafen vor der Pause, nach dem Wechsel legten Ahmad Bakteari (65.) und Emirhan Delifer (67.) jeweils per Elfmeter nach.SCP: Brink – Melzer, Brinkjost, Brown, Delli Liuni (53. Gümbel) – Bakteari – Kohlstädt, Delifer – Marino (72. Pruhs), Kerner, Hajiyev (32. Liesche Prieto)