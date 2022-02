Doppeltes Remis zum Auftakt

Kreis Höxter

Jeweils einen Zähler haben sich der TSC Steinheim, die Spvg Brakel II und der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen am Sonntag zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga nach der Winterpause gesichert. Doch während es im Derby in Steinheim für beide Teams zu wenig ist, freut sich der FC PEL über den Zähler. Das Derby in Höxter ist coronabedingt ausgefallen.

Von Alexander Bendfeld