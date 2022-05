Drei Blissenbach-Touchdowns

Paderborn

Die Paderborn Dolphins haben sich mit einem verdienten 31:14 (0:0, 7:6, 7:0, 17:8)-Streich bei den Assindia Cardinals am ersten Spieltag der German Football League 2 Nord in eine feine Ausgangslage manövriert. Receiver Felix Blissenbach stach in der Offense heraus: Er war mit drei Touchdowns plus gefangener Conversion der Matchwinner für den Aufsteiger.

Von Jörg Manthey