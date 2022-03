Dreierpack: Alexandra Habbe lässt Gehlenbeck jubeln

BSC Blasheim – TuS Levern 3:1 (1:0). Rückrundenauftakt gelungen! Der BSC feierte bei bestem Fußballwetter einen verdienten Sieg. Die Gastgeberinnen fanden besser in die Partie und gingen durch Julia Sellenriek in Führung (17.). Madlen Kubicki sorgte per Doppelschlag nach der Pause (47., 51.) für die Vorentscheidung. Danach passierte lange nicht viel, ehe Christina Holsing in der 88. Minute noch den Anschlusstreffer für die Gäste markieren konnte.

Späte Entscheidung: Celine Diller schlägt dreimal zu

TuS Nettelstedt – SG Isen­stedt/Tonnenheide 4:0 (1:0). Aufgrund des gesperrten Platzes in Nettelstedt wurde das Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Lübbecke ausgetragen. Der TuS zeigte in Halbzeit eins einen dominanten Vortrag: Durch einen Distanzschuss von Celine Diller (11.) ging der Favorit in Führung, verzweifelte bei weiteren Möglichkeiten aber an der starken SG-Torhüterin Alessa Kimmerle. Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams erarbeiteten sich eine Vielzahl guter Torchancen. Diese blieben bis zur 75. Minute ungenutzt. Erst dann schlug Lavinia Alina Petrani für den TuS mit dem 2:0 zu. Zwei weitere Treffer von Celine Diller sorgten für den deutlichen Endstand. Nettelstedts Trainer Jonas Granzow war zufrieden: „Der motivierte Auftritt meiner Mannschaft freut mich sehr. Das frühe und konsequente Stören im Spielaufbau war der Schlüssel zum Erfolg.“

HSC Alswede – SG Gehlenbeck/Frotheim 2:3 (1:1). Toller Tag für Alexandra Habbe; Mit drei Treffern schoss die Spielerin die Gäste zum hart erkämpften Sieg. In einer ausgeglichenen Begegnung schenkten sich beide Teams zunächst nichts. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel erhöhte Habbe auf 1:3. Alswede kämpfte sich noch einmal zurück, für den Ausgleich reichte es aber nicht. Die HSC-Treffer gelangen Charlotte Franz und Sabrina Kramme.

FC Oppenwehe – SG Wasserstraße/Loccum 1:0 (0:0). Holpriger Start in die Rückrunde für den FCO: Der Tabellenzweite der Kreisliga tat sich gegen die tief stehenden Gäste schwer. Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreichen Chancen fand der Ball in der ersten Halbzeit einfach nicht den Weg ins Tor – auch dank einer stark haltenden Gästetorhüterin. Letztlich konnte Lisa Wiltosch die Gastgeber in der 68. Minute aber doch noch in Führung bringen, so dass unter dem Strich schließlich ein verdienter „Dreier“ zu Buche stand.