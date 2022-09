„Ich habe vor einigen Wochen noch gedacht, dass ich nur als Zuschauerin nach Lage fahren würde“, sagt die Höxteraner Leichtathletin Kerstin Drewes. Jetzt ist die 50-Jährige Deutsche Mannschaftsvizemeisterin mit dem LC Paderborn. In der Klasse W40 sicherte sich die ehemalige Höxteranerin Eva-Maria Zürker mit dem TSV Korbach sogar den Meistertitel.

Kerstin Drewes (ganz rechts) hat zusammen mit Jutta Bergener, Michaela Zwiener, Sabine Arns und Franziska Stebner (fehlt auf dem Foto) vom LC Paderborn bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Silber in der Altersklasse W50 gewonnen.

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterin ist vor allem Vielseitigkeit gefragt. Und die hat der LC Paderborn glänzend auf die Bahn gebracht. „Wir lagen schon nach der ersten Disziplin auf dem zweiten Platz und haben diesen bis ins Ziel verteidigt. Zwischenzeitlich kam auch mal der Traum vom Titel auf, aber mit Platz zwei sind wir sehr zufrieden“, fasst Kerstin Drewes zusammen. Die mehrfache Medaillengewinnerin der Altersklassen-Europa- und Weltmeisterschaften hat in der Coronazeit lange keinen Wettkampf bestritten, ist erst wieder in der Qualifikation zur Team-DM ins Geschehen eingestiegen und hat dann trotzdem ihren Anteil an der Vizemeisterschaft geleistet.