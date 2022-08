Der TuS Bad Driburg geht als einer der Favoriten in der Tischtennis-Bezirksklasse der Herren an den Start. Die drei anderen heimischen Vertreter, Bühne II, Bergheim II und Ossendorf, streben den Klassenerhalt an.

Mit einem großen Kader sieht sich Vorjahres-Vize TuS Bad Driburg gut aufgestellt. Mit Thorsten Kleinert, Leon Geminger, Kevin Kösling, Siegmund Holdreich, Stefan Klüppel, Jürgen Bandel, Chris Padubrin und Michel Miller wird der TuS nicht in personelle Probleme geraten und kann so öfter rotieren. Mit Leon Geminger kehrt ein Eigengewächs aus der Jugend zurück. Durch sein Abitur will er etwas kürzertreten, aber dennoch ab und an seinen Heimatverein im oberen Parkkreuz unterstützen. Vorwärtsblickend geht Driburg mit breiter Brust an die Platte: „Unser Ziel ist es schon aufzusteigen, dennoch stehen wir vom TTR-Schnitt nur auf dem dritten Platz und sehen den SC GW Paderborn und den TSV Eintracht Belle als zwei weitere Favoriten“, so Kapitän Kevin Kösling. Dennoch steht für die Driburger der Spaß im Vordergrund und die größte Hoffnung für die neue Saison ist, dass man eine ganze Serie bis zum Ende spielen kann.