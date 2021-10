„Driburg gewinnt Spitzenspiel“

Er ist die zentrale Figur im Team des SV Bonenburg. Kapitän Lars Hoppe zieht im Mittelfeld die Fäden und ist als Führungsspieler eine wichtige Stütze von Trainer André Ludwig. Der 26-Jährige tippt den neunten Spieltag in den beiden A-Liga Gruppen und freut sich besonders auf die Partie seines SVB gegen den FC Germete-Wormeln.

TiG Brakel – TuS Bad Driburg (So. 12.30 Uhr) Spitzenspiel in Brakel. Tabellenführer Bad Driburg hat derzeit bei einem Spiel mehr sechs Zähler Vorsprung auf die TiG. Die Gündogan-Elf verlor vergangnen Sonntag etwas überraschend mit 0:3 gegen Scherfede. Die Driburger sind hingegen noch ohne Niederlage. „Auf dem Papier ein Spitzenspiel, allerdings sehe ich Driburg deutlich vorne. Bei TiG kommt es drauf an, wer dabei ist und wer nicht. Für mich ist Driburg klarer Favorit“, sagt Lars Hoppe.