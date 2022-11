Mit einem klaren 8:2-Erfolg verabschieden die sich die Tischtennis-Verbandsliga-Frauen des TuS Bad Driburg in die Winterpause. In der NRW-Liga verliert der TTV Daseburg mit 5:8 und reist in der kommenden Woche zum Tabellenführer.

Damen NRW-Liga: SC Ottmarsbocholt – TTV Daseburg 8:5 „Leider waren die Doppel zu Beginn bereits ein Knackpunkt“, ärgert sich Celine Dierkes, Mannschaftsführerin des TTV. Sowohl Celine Dierkes/Linda Müller (1:3), als auch Anna-Lena Kraemer/Gaby Daly (0:3) konnten zum Start keinen Sieg einfahren. „Gegen das untere Paarkreuz haben wir in den Einzeln sehr gut gespielt, das obere Paarkreuz war hingegen sehr stark“, analysiert Dierkes die Teamleistung. In den ersten beiden Einzelrunden sorgten damit Gaby Daly und Linda Müller mit jeweils zwei Siegen für die volle Ausbeute, während Celine Dierkes und Anna-Lena Kraemer leer ausgingen. Ein Sieg von Dierkes über Lea Litschke – bis 2021 im Dress der DJK Brakel in der Oberliga am Tisch – brachte die Grün-Weißen nochmal zum 5:6 in Schlagdistanz, Niederlagen von Daly und Müller verhinderten jedoch den Punktgewinn.