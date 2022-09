Noel Heitkamp hat in dieser Szene zum 2:0 für die Gäste aus Oerlinghausen getroffen. Peckelsheim (hier mit Timo Koch, Marek Vogt, Torwart Simon Störmer, und David Hillebrand) konnte das Heimspiel in der Folge nicht mehr drehen und musste sich somit geschlagen geben.

Peckelsheim legt nicht nach

FC Peckelsheim/Eissen/Löwen – TSV Oerlinghausen 0:2 (0:1) Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen hat es verpasst, nach dem Sieg in der Vorwoche nachzulegen. Gegen die Gäste vom TSV Oerlinghausen setzte es eine 0:2 Niederlage. Nils Engemann brachte den TSV mit seinem Treffer zum 0:1 auf die Siegerstraße (17.), nach dem Seitenwechsel traf Noel Heitkamp zum 0:2 Endstand (61.). Durch den Auswärtssieg klettern die Gäste auf den vierten Platz, während der FC weiter auf einem Keller feststeckt. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu ängstlich agiert und waren nicht gut in den Zweikämpfe, die Ruhe am Ball insbesondere im Spielaufbau hat auch gefehlt. In der zweiten Hälfe sind wir besser aufgetreten, aber unterm Strich hat Oerlinghausen verdient gewonnen“, teilt Co-Trainer Hubertus Schade mit. Nächste Woche reist der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen zum Kellerduell nach Barntrup. Barntrup hat ebenfalls wie der FC PEL erst drei Zähler auf dem Konto und liegt ebenso auf einem Abstiegsplatz.

TuS Bad Driburg – Blomberger SV 4:1 (3:0) Durch den 4:1 Heimerfolg über den Blomberger SV klettert der TuS Bad Driburg auf den zweiten Platz. Damit ist Bad Driburg aktuell die stärkste Kraft aus dem Sportkreis Höxter in der Bezirksliga. Den Weg dahin ebneten Patrick Stiewe 1:0/3:0 (10./39.), Jonas Wiechers-Wiemers 2:0 (29.) und Jonathan Kornhoff 4:1 (90+3) mit ihren Treffern. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Thomas Stirz 3:1 (75.). „Wir lagen zur Pause verdient mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatten wir viele Chancen, um Blomberg den Stecker zu ziehen, das ist uns aber nicht gelungen“, hadert Driburgs Spielertrainer Dennis Hustadt etwas mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Nach dem 3:1 Anschlusstreffer bäumte sich der BSV nochmal auf. Am Ende gelang uns dann das 4:1. Es war ein gutes Spiel mit vielen Ballpassagen von uns. Beim letzten Abspiel hätten wir es genauer machen können“, so Hustadt.

SV Dringenberg rutscht weiter ab

RSV Barntrup – SV Dringenberg 2:1 (1:0) Barntrup feiert gegen Dringenberg beim 2:1 den ersten Dreier und gibt die Rote Laterne an die Gäste ab. Kevin Elsner traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0 für die Gastgeber (45.). Philipp Sölter konnte die Führung nach einer guten Stunde ausbauen (63.). Der SV Dringenberg kam durch ein Eigentor der Hausherren nochmal heran (78.), doch am Ende reichte es erneut nicht für etwas Zählbares. Damit wartet der SVD seit fünf Spielen auf die nächsten Punkte. Am kommenden Sonntag kommt der Blomberger SV ins Burgstadion, dann hat man die nächste Chance auf den Befreiungsschlag.

SV Höxter verspielt 2:0-Führung

TBV Lemgo – SV Höxter 3:2 (0:2) Das war die dritte Niederlage in Folge für den SVH. Dabei ging es aus Sicht der Höxteraner super los. Durch Tore von Lucas Balch (15.) und Jannis Ortmann (31.) ging es mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren die Partie durch die Treffer von Patrick Kötter 1:2 (47.), Jasper Süllwold (70. Elfmeter) und Andreas Klamm (75.). „Wir hatten die Partie in der ersten Halbzeit komplett im Griff, unsere Leistung und die Stimmung war top“, so Höxters Trainer Marcel Peša. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann drei Gegentore bekommen, eines nach einer Ecke und eins durch einen Strafstoß. Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen. Selber haben wir unsere Chancen nicht konsequent genug genutzt, deshalb haben wir diese Partie verloren“, erklärt Peša. Am kommenden Spieltag empfangen die Kreisstädter dann den starken Aufsteiger Kastrioti Stukenbrock.