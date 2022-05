Kreis Höxter

Der TuS Bad Driburg macht mit dem Sieg in Altenbergen einen großen Schritt zum Titel in der Fußball-Kreisliga A. In der Abstiegsrunde können Bonenburg, Albaxen, Stahle und Vinsebeck wichtige Dreier auf dem Weg zum Klassenerhalt einfahren.

Von Aaron Reineke