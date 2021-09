Driburgs Jugend auf Platz fünf in NRW

Golf: U18-Team der Badestädter zieht zum zweiten Mal in das Regionalfinale ein

Driburg.

Der Bad Driburger Golfjugend ist erneut ein bemerkenswerter Erfolg gelungen. Die AK18-Mannschaft qualifizierte sich zum zweiten Mal für das NRW-Mannschaftsfinale. Zuvor mussten die sechs Jungen die Qualifikation für dieses Regionalfinale bestreiten. An zwei Austragungsorten kämpften insgesamt 15 Mannschaften aus ganz NRW um den Einzug in das Finale. Die Driburger bestritten ihre Quali im Golfclub Unna Fröndenberg und zogen mit einem hervorragendem zweiten Platz in das Finale ein. Damit wiederholten sie den Erfolg aus dem Vorjahr.