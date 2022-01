Kreis Höxter

Eine maximale Punkteausbeute haben die Herren des TuS Willebadessen und die Damen des SV Dringenberg jeweils in ihren Volleyball-Landesliga-Heimspielen eingefahren. Willebadessen stürmte damit sogar an die Spitze, Dringenberg bleibt in der Verfolgerrolle.

Von Jonas Gröne