Diesen Spieltag würden die heimischen Fußball-Bezirksligisten am liebsten vergessen: Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen musste in Oerlinghausen ersatzgeschwächt antreten und beendete die Partie in Unterzahl. Dringenberg und Borgentreich verloren ihre Heimspiele gegen abstiegsbedrohte Gegner und auch für den SV Höxter gab es gegen Lemgo nichts nichts zu holen. Einzig Brakel II konnte einen Punkt gegen Lüdge einfahren.

TSV Oerlinghausen – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen 6:1 (5:1) Der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen trat die Reise zum TSV Oerlinghausen lediglich mit elf Spielern an, mit Dirk Rüsing und Mario Schulte standen zwei Akteure aus der Alt-Herren Abteilung des FC in der Startaufstellung. In der 25. Minute zeigte Mario Schulte aber, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört und markierte das überraschende 1:0 für die Gäste. Den schnellen Ausgleich sah Trainer Matthias Rebmann dann als Knackpunkt in der Partie: „Den Ausgleich haben wir zu schnell kassiert, wenn wir die Führung länger gehalten hätte, wäre vielleicht was möglich gewesen. Zudem haben wir vier von fünf Toren durch Standards bekommen.“ Zu allem Überfluss hat sich David Hillebrand schwer verletzt, sodass die Gäste die Partie mit zehn Leuten beenden mussten.