Volleyball: Burgdamen setzen Erfolgsserie in der Landesliga weiter fort

Kreis Höxter

Trotz eigener Fehlerketten siegen die Volleyballerinnen des SV Dringenberg mit 3:2 gegen den DJK Delbrück. Dadurch bleiben die Burgdamen weiterhin an der Tabellenspitze der Frauen-Landesliga. Der Warburger SV feiert in der Männer-Landesliga den zweiten Sieg in Folge.

Von Jonas Gröne