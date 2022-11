Akrobatische Einlage in Peckelsheim: Pascal Knoke (grünes Trikot) hat zwei Tore gegen Kastrioti (hier Lulzim Doshlaku und Oleksandr Lutsyk) zum Sieg der Gastgeber beigesteuert.

SV Dringenberg – TuS Lipperreihe 0:0 Der SV Dringenberg hat gegen Lipperreihe für eine Überraschung gesorgt: Das Kellerkind stürzt den Spitzenreiter. Durch den Punktverlust im Dringenberger Burgstadion verlieren die Gäste die Tabellenführung, an den TSV Oerlinghausen. Der SV Dringenberg springt damit auf einen Nichtabstiegsplatz. „Es war ein gutes Bezirksligaspiel, in welchem beide Teams den Fokus auf den kämpferischen Aspekt gelegt haben. Durch die Einsatzbereitschaft haben wir uns den Punkt verdient“, so Dringenbergs Trainer Sven Schmidt.