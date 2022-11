Das erweiterte Vorstandsteam: Elmar Westermeyer (links), Jan Brautmeier (Zweiter von links), Hubert Austerschmidt (Mitte), Markus Berhorn (Dritter von rechts) und Frank Sundermeier (rechts) gehören dem Delbrücker Vorstand schon seit zehn Jahren an. Anna-Jarina Lummer (Dritte von links), Frank Wilmes (Vierter von links), Sebastian Rübbelke, Alexander Rübbelke (Vierter von rechts) sowie Beate Austerschmidt (Zweite von rechts) sind nun neu dabei.

„Der DSC ist gut aufgestellt, auch weil wir uns weiterhin auf viele Unterstützer, Sponsoren, Ehrenamtliche, Freunde und Förderer verlassen können. Gemeinsam mit den Spielern, Trainern, Betreuern und Eltern machen sie den Delbrücker SC schon seit Jahren zu dem, was er heute ist. Danke dafür“, dankte Westermeyer. Mehr als 1000 Mitglieder gehörten dem DSC mittlerweile an. Sehr erfreulich sei, dass es während der Coronaphase keinen Rückgang, sondern sogar einen Zuwachs an Mitgliedern gegeben habe. Auch die Eigenkapitalquote ist mit 65 Prozent weiterhin positiv.