DSC macht vor der Pause alles klar

Der Delbrücker SC geht als Tabellenzweiter in die Winterpause. Der Westfalenligist gewann das letzte Spiel in diesem Jahr im Stadion Laumeskamp mit 3:1 (3:0) gegen die Spvgg Erkenschwick.

Westfalenligist Delbrück geht nach 3:1-Sieg gegen Erkenschwick als Zweiter in die Pause

Kevin Holz (am Ball) führte den Delbrücker SC gegen Erkenschwick mit dem 1:0 auf die Siegerstraße.

„Das Team hat noch einmal viel gearbeitet, dazu haben wir unsere Chancen konsequent genutzt. Gute Leistung und verdienter Sieg“, so DSC-Trainer Detlev Dammeier. Erkenschwick, das mit einem Sieg den DSC überholen und in die Top-Fünf der Tabelle hätte springen können, begann aggressiv, aber auch kopflos. Der DSC hingegen agierte abgeklärt und schaltete konsequent in Richtung gegnerisches Tor um. Ein Schuss von Dustin Gräwe, den Philipp Amft halten konnte (neunte Minute) sowie ein weiterer gehaltener Versuch von Jean-Pierre Dingerdissen (14.) waren nötig, bis sich die Delbrücker richtig justiert hatten.