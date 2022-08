Duell der Brüder in Atteln

Heute um 19.15 Uhr beginnt in Atteln mit der Partie USC Altenautal gegen SV Brenken die Saison in der Fußball-Bezirksliga 13.

Auftakt in der Fußball-Bezirksliga 13

Dieses Derby ist für Brenkens Trainer Robert Alteköster ein ganz besonderes. Der Brenkener Aufstiegscoach war beim USC-Vorgängerverein SV Atteln schon in verschiedenen Positionen tätig. So war der B-Lizenzinhaber vor 13 Jahren Trainer der ersten Mannschaft und später auch Obmann und 1. Vorsitzender. „Es geht am Freitag nicht um einzelne Personen. Der ganze Verein SV Brenken hat sich dieses Spiel und die Bezirksligazugehörigkeit durch jahrelange Arbeit verdient. Wir wollen das Spiel alle genießen “, sagt Coach Alteköster, der auf Simon Jonat und Karsten Karpowicz verzichten muss.