Duell der Offensivreihen

Die bislang in der Fußball-Oberliga so erfolgreich aufspielende U21 des SC Paderborn 07 steht vor einer echten Standortbestimmung. Mit Westfalia Rhynern kommt heute, Samstag, ein Team aus den Top 5 der Tabelle auf die Marienloher Sportanlage Breite Bruch. Anstoß des Heimspiels: 14.30 Uhr.

„Wir wollen direkt nachlegen und den Arbeitssieg in Herne vergolden“, sagt Paderborns U21-Trainer Mitch Kniat. Der 36-Jährige hat allerdings einen gewissen Respekt vor dem kommenden Gegner: „Gegen Rhynern haben wir uns immer sehr schwer getan. Das ist eine erfahrene Oberligamannschaft, die sehr gute und konsequente Zweikämpfe führt, aber eben auch einen guten Fußball spielt. Für mich gehören sie zurecht unter die Top 5 der Liga.“

Ein Blick auf die Zahlen belegt die Einschätzung. Rhynern stellt mit 34 Toren aktuell den treffsichersten Sturm der Liga und hat als Tabellenfünfter 21 Zähler auf dem Konto. Allerdings gab es in den bisherigen zwölf Saisonspielen auch schon fünf Niederlagen und 19 Gegentore. Die Paderborner Profi-Reserve kommt mit 32 Toren (zweitbester Ligawert), sieben Gegentoren (bester Ligawert) und 25 Punkten (acht Siege und ein Unentschieden) als Tabellendritter ausgewogener daher.

Jedenfalls treffen zwei offensivfreudige Teams aufein-ander. Aufpassen muss die U21 auf Rhynerns Sturmduett Eduard Probst und Hakan Sezer: Beide haben zusammen 21 der 34 Tore erzielt. „Das sind Zahlen. Wir wollen bei unserem Fußball bleiben, den auch gegen Rhynern umsetzen und den nächsten Sieg einfahren“, wischt Kniat das Zahlenwerk schnell beiseite.

Personell hat die U21 noch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler im Kader. So ist Justus Henkes Mitwirken wegen muskulärer Problemen fraglich. Sollten Spieler ausfallen, würden freie Plätze durch Talente aus dem spielfreien U19-Bundesligateam besetzt. An muskulären Problemen laboriert auch Ioannis Tsingos nach seinem Kreuzbandriss immer mal wieder. „Nach der langen Pause muss sich die Muskulatur erst wieder an die Belastung gewöhnen. Ioannis setzt zwischendurch auch mal bei der einen oder anderen Trainingseinheit aus. Aber er kommt einem Kaderplatz immer näher“, freut sich Mitch Kniat.