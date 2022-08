Duhmes vergolden Europa-Cup

Der 1. SGC Westenholz hat beim Europa-Cup im Swingolf seine Duftmarke hinterlassen: zwei erste Plätze und ein Mal Bronze in der Individualwertung, dazu Rang vier mit dem Team. Und Deutschland nutzte seinen Heimvorteil und sicherte sich in Paulushofen/Beilngries die Nationenwertung vor Titelverteidiger Frankreich.

Siegerehrung beim Europa-Cup, von links: Die überragende Klassensiegerin in der SF1 Jacqueline Duhme, Johannes Schalk (Bronze in der SH3) und Timo Duhme, HoM-Gewinner.

Mehr als 180 Spieler aus Deutschland, Frankreich, Belgien, der Schweiz und Österreich kamen im Altmühltal zusammen, um auf dem Platz der Familie Gerneth einen Sieg und somit einen Pokal mit nach Hause zu nehmen.

Aufgrund der anhaltenden Dürre in den Wochen vorher war das Grün sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gras auf den Fairways war verbrannt, nur die Greens waren aufgrund der täglichen Bewässerung grün.

Da schon etliche Spieler in den Tagen vor dem Turnier den Platz eingehend erkundet hatten, waren die Ergebnisse sehenswert. Die Schlagzahl auf 18 Bahnen bewegte sich zwischen 57 und 73 Schlägen.

Beim folgenden Einzelspiel war jeder auf sich allein gestellt und konnte nicht, wie am Vortag, auf seinen Mitspieler hoffen. Insgesamt waren es drei sehr gelungene Tage, die von den Spielern bei heißem und sonnigen Wetter viel Geschick abverlangten.

Bei der Siegerehrung in einer schick dekorierten Halle sahnten die Westenholzer ab. Timo Duhme belegte in der Kategorie HoM mit 157 Schlägen den ersten Platz. Johannes Schalk erzielte mit insgesamt 141 Schlägen nach einem spannenden Stechen Rang drei in der Kategorie SH3. Jacqueline Duhme war mit 132 Schlägen die überragende Siegerin in der Kategorie SF1.

An beiden Spieltagen gab es viermal ein Hole-in-one. Eines davon erzielte Margret Hane auf der Bahn 10.

In der Mannschaftswertung kam der 1. SGC Westenholz auf den vierten Platz im Feld der 25 Vereine. Mit stattlichen 22 Schlägen weniger gewann Deutschland die Nationenwertung vor Titelverteidiger Frankreich. Nach dem offiziellen Teil folgte das Gala-Diner mit anschließender großen Party. Für das nächste Jahr ist der Europa-Cup nach Cremin in der Schweiz vergeben worden.