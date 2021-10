Duo fährt zur Deutschen Meisterschaft

„Julian ist an diesem Wochenende bei den Titelkämpfen der U18 in der Gewichtsklasse über 90 Kilo in Leipzig dabei, Lukas kämpft am 17. Oktober bei der Deutschen Meisterschaft U21 in Frankfurt/Oder“, berichtet Abteilungsleiterin Susanne Hosch.Derweil Aleksandar Jurukovic als Coach von Julian Thale mit nach Leipzig fährt, wird Lukas Bahlmann von Trainer Uli Krieger begleitet. „An dieem Wochenende finden auch die Westdeutschen Meisterschaften U15 in Lippstadt statt. Dort starten Lena Barnekow und Philipp Dickmann“, fügt Hosch hinzu.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar