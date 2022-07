Kampfsport: In Warburg bietet ehemaliger Zweitliga-Akteur Denny Heine jetzt Ringen an.

Warburg

„Durchdreher“ und „Schraube“, da geht es nicht um die Autoreparatur, sondern um Techniken beim klassischen Ringen. Und davon gibt es allein im Stand 180 Basistechniken. Seit März diesen Jahres kann dieser Sport auch in der Warburg betrieben werden – und zwar in der Umbach-Akademie am Oberen Hilgenstock.

Von Verena Schäfers-Michels