Durchmarsch knapp verfehlt

Tennispark Versmold musste das Gipfeltreffen beim TC Bredeney (möglichst deutlich) gewinnen. Und zugleich auf Matchverluste des zweiten Rivalen BW Aachen bei Schlusslicht TC Iserlohn hoffen. Bis 17.20 Uhr am Sonntag lebte die Chance auf den Durchmarsch in die erste Tennis-Bundesliga.

Aber als Aachen um 16.44 Uhr das 9:0 perfekt gemacht hatte und 35 Minuten später zwei Versmolder Doppel ihren Gegnern gratulieren mussten, hieß es im Essener Süden 3:5 gegen die Gäste. Der Aufstiegstraum war geplatzt. 4:5 stand‘s am Ende, als Bredeney das letzte Doppel - in Rückstand liegend - aufgab und seine Aufstiegsfeier einläutete.

„Im Moment ist die Gefühlslage zwiegespalten. Alle sind natürlich enttäuscht, weil wir so knapp dran waren, das Topspiel zu gewinnen. Aber insgesamt können wir stolz sein auf eine von Anfang bis Ende tolle Saison.“ Versmolds Teamchef Karsten Wolf sagte dies auch im Namen von TP-Präsident Hans-Ewald Reinert, mit dem er sich kurz zuvor in der Kabine bei den Spielern bedankt hatte.

Auch ohne Leistungsträger Jelle Sels, der am Vorabend erstmals Vater geworden war, begann das Gipfeltreffen in den ersten drei Einzeln (Positionen zwei, vier und sechs) optimal: Die Gäste führten in dieser Deutlichkeit sensationell 3:0. Da standen die Zeichen sogar auf Aufstieg, obwohl dieser Zwischenstand auch von Titelkandidat Aachen aus Iserlohn gemeldet wurde. Parallel zu einem schwer erkämpften Zwei-Satz-Erfolg für Punktegarant David Pichler (Einzelbilanz jetzt 7:0) hatten sich Roberto Ortega-Olmedo und Daniel Masur jeweils im Match-Tiebreak durchgesetzt. Masur (aktuell Nummer 210 der Weltrangliste) punktete im Entscheidungssatz gegen den Ägypter Mohamed Safwat (ATP 176) fünfmal nach seinem starken ersten Aufschlag.

Aber die Tennispark-Profis konnten die optimal ausgerichtete Startrampe nicht zum großen Sprung nutzten: An Position eins, drei und fünf setzte es drei Niederlagen. Marc Polmans, zum zweiten Mal an der Spitze aufgeboten, blieb gegen Oscar Otte, den Ausnahmespieler der Liga, chancenlos.

Dimitar Kuzmanov biss sich gegen den belgischen Routinier Ruben Bemelmans (vor einigen Jahren Nr. 84 des ATP-Rankings) bei seiner ersten Saisonniederlage in zwei engen Sätzen die Zähne aus. Im zweiten Abschnitt vergab er bei Aufschlag des Belgiers vier Satzbälle. Laurent Lokoli startete gegen den Deutsch-Spanier Nicola Kuhn mit Satzgewinn, verlor nach Verlust des zweiten Durchgangs aber im Match-Tiebreak nach 5:3-Plus den Faden und unterlag noch 5:10. Zwischenstand: 3:3.

„In den Doppeln hat dann auch etwas das Glück gefehlt. Daniel und Laurent haben zwei Matchbälle, aber Bredeney gewinnt noch 11:9“, beschrieb Karsten Wolf, wie Masur/Lokoli nach großen Kampf im Match-Tiebreak das Spitzendoppel verloren. Dieses Duell hätte das 5:4 bringen können, Versmold am Ende Platz zwei beschert und wiederum Aachen zum Aufstieg verholfen. Das wäre dann ein Meister gewesen, den der Tennispark bekanntlich mit 8:1 düpiert hatte...

Ergebnisse: Oscar Otte - Marc Polmans 6:3/6:2, Mohamed Safwat - Daniel Masur 6:2/3:6/5:10, Ruben Bemelmans - Dimitar Kuzmanov 6:4/7:6(4), Mats Moraing - Roberto Ortega-Olmedo 7:5/ 4:6/7:10, Nicola Kuhn - Laurent Lokoli 4:6/6:3/10:5, Michael Geerts - David Pichler 4:6/5:7; Bemelmans/Geerts - Pichler/Polmans 6:1/6:0, M. Moraing/Otte - Lokoli/Masur 3:6/6:1/11:9, Tobias Simon/Mats Rosenkranz - Kuzmanov/Ortega-Olmedo 5:7/3:4 (Aufgabe Bredeney).