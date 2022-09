Höxter/Brakel

Doppelerfolg in der Frauenfußball-Landesliga: Lara Stock hat in der 88. Minute für Phönix Höxter zum 2:1-Sieg gegen den TuS Sennelager getroffen. Der FFC Nethegau 21 hat sein Ligadebüt mit 2:0 in Hövelhof gewonnen.

Von Michael Risse