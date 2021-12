In der abgelaufenen Saison hielt sich der SC Paderborn 07 gegen den SV Sandhausen einigermaßen schadlos. Einem 1:1 in der Kurpfalz folgte ein 2:1-Sieg zu Hause.

Doch nicht wenige Paderborner Fans denken noch heute mit Grauen an den 14. August 2015 zurück. Am 3. Spieltag gewann der SVS in der Benteler-Arena mit 6:0 und fügte dem SCP die bis heute höchste Heimniederlage in der 2. Bundesliga zu.