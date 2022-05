„Ein 50:50-Spiel“

Beide stehen sich am Dienstag, 24. Mai, im Endspiel um 20 Uhr in Tengern gegenüber, der Sieger qualifiziert sich für den Westfalenpokal 2022/23. Um 18 Uhr steigt das Spiel um Platz drei zwischen Bezirksligist TuS Dielingen und B-Ligist BW Oberbauerschaft. Der Gewinner nimmt an der Pokalparty in der Brauerei teil.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar