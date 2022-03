Ein Abend wie gemalt

Ein perfekter Freitagabend für die Uni Baskets Paderborn: Eine der stärksten Leistungen in der laufenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProA konnte nicht nur in einen 104:88 (50:34)-Heimsieg über die Römerstrom Gladiators Trier umgemünzt werden – damit schnappten sich die Paderborner auch den direkten Vergleich gegen die Mosel-Riesen (Hinspiel 75:89).

Vor mehr als 1000 feiernden Fans in der Maspernhölle stimmte der überragende Chip Flanigan ein besonderes Pa-der-born an: Dieser dritte dreistellige Triumph spülte die Uni Baskets auf Platz sieben, dazu unterlagen mit Hagen, Karlsruhe und Nürnberg noch direkte Mitbewerber. Mit Siebenmeilenstiefeln geht es Richtung Play-offs. Der nächste Schritt soll Sonntag in Ehingen folgen.