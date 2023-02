„Ein absolut gefährlicher Gegner“

Paderborn

Am zweiten Spieltag dieser Zweitliga-Saison haben die Uni Baskets Paderborn ihre Heimpartie gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 96:65 gewonnen. Am 8. Oktober des Vorjahres war im Sportzentrum Mas­pernplatz beim Vergleich der beiden Teams aus den Traditionsstandorten des Landes NRW sogar ein Klassenunterschied zu erleben. An diesem Samstag steht nun ab 19.30 Uhr das Rückspiel an. Die Ausgangslage ist jedoch eine völlig andere.

Von Jochem Schulze